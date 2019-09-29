سولشاير يطالب جماهير مانشستر يونايتد بالصبر

طلب أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد من جمهور الصبر على الفريق، مشيراً إلى أن النادي في طريق الصحيح.

ويعاني الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب النرويجي، الذي تم تعيينه مدرباً دائماً في مارس الماضي.

ولم يتذوق يونايتد طعم الفوز خارج أرضه في تسع مباريات على التوالي، منذ فوزه على باريس سان جيرمان في مارس الماضي.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "بالطبع نحن نواجه بعض العقبات في الطريق، لم أقل أبدأ إن طريق الإصلاح سيكون سريعاً.

"روما لم يتم بناؤها في يوم واحد، نحن نسير خطوة بعد خطوة، نحن من أقوى الفرق صلابة في الدفاع".

وتحدث النرويجي، عن صفقات الفريق الصيف الماضي وقال: "إذا نظرت إلى بيساكا وجيمس، سترى أنهم يقدمون أداءً رائعاً.

"هاري ماغواير لاعب مختلف، إنه الحاضر والمستقبل بالنسبة للفريق، أنا مسرور بتواجد هذا الثلاثي معي".

ويستعد يونايتد لمواجهة نظيره آرسنال غداً الاثنين في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.