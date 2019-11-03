سولشاير يقترب من الرحيل

أخفق مانشستر يونايد في تحقيق الفوز أمس على بورنموث ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج مهزوماً بهدف نظيف.

ولم يتمكن الشياطين الحمر من حصد سوى 13 نقطة خلال الـ11 مرحل التي مرت من البطولة، لتكون هذه البداية الأسوأ في تاريخ النادي منذ 1986-1987، لتطارد بذلك الإقالة المدرب أولي غونار سولشاير بعد أن تمكن في المرحلة الماضية من تحقيق انتصار على حساب نوريتش سيتي خارج ملعبه.

كما تأهل يونايتد للدور القادم من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مما جعل إدارة النادي تفكر في منحه بعضاً من الوقت، لكن هزيمة أمس قد تدفع النادي لإعادة حساباته وإقالة النرويجي، في ظل وجود عدة مدربين مرشحين لقيادة فريق الشياطين الحمر الذي فقد بريقه.

لكن بعض التقارير في إنجلترا تشير إلى أن صبر إدارة النادي يعود لعدم رغبتها بالتفكير في الإقالة.