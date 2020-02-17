سولشاير يهاجم رايولا وكيل أعمل بوغبا

هاجم أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، مينو رايولا وكيل أعمال النجم بول بوغبا.

وأثار رايولا الجدل قبل يومين بسبب تصريحاته حول مستقبل موكله مع يونايتد خلال الفترة القادمة حينما صرح بأن الفرنسي غير سعيد حالياً لعدم حصول الفريق على بطولات، مشيراً إلى أن نجم الوسط لا يمانع العودة إلى يوفنتوس.

وقال المدير الفني النرويجي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "على رايولا أن يعلم أن بوغبا لاعب في مانشستر يونايتد ولا يلعب لحسابه، عليه أن يدرك ذلك.

"لم اجتمع مع بوغبا لأخبر وكيله عن إصدار مثل هذه التصريحات لكن عليه أن يتوقف، لأنه يتعامل مع واحد من أكبر أندية العالم.

"عانى بوغبا من الإصابات كثيراً هذا الموسم، عليه أن يعمل بجد ويقاتل من أجل العودة والمشاركة مع الفريق، لقد بدأ في الجري ونأمل في رؤيته قريباً في الملعب.

ويغيب بوغبا عن مانشستر يونايتد منذ 26 ديسمبر الماضي منذ آخر مشاركة له أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف.