سوله لن يشارك في يورو 2020

أكد رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس أن قطب دفاع فريقه نيكلاس زوله الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، لن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في يورو 2020.

ونقلت وسائل عن هونيس قوله: “يبدو أن الموسم قد انتهى بالنسبة له، يمكنه أن ينسى كأس أوروبا”.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى السبت في المباراة أمام أوغسبورغ (2-2) في الدوري المحلي، وخضع اليوم الاثنين لعملية جراحية.

وأعرب مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف عن أسفه للخبر السيء جداً، مكرراً أن زوله كان ركيزة في مشروعه لإعادة بناء المانشافت لكأس أوروبا.

وسيكون غياب زوله مزعجاً للمدرب الذي أرغم فجأة الثنائي جيروم بواتينغ وماتس هوميلز على الاعتزال الدولي في مارس الماضي حين أكد عدم حاجته إلى خدماتهما.

وأكدت العروض الأخيرة للمنتخب الألماني أن لوف لم يجد بعد خط دفاعه المثالي حيث كان زوله (24 مباراة دولية) العنصر الأساسي الوحيد في قطب الدفاع.

في بايرن ميونيخ، يملك مدربه نيكو كوفاتش العديد من اللاعبين القادرين على اللعب في قطب الدفاع بينهم بينجامان بافار ولوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز.

ولدى سؤاله عن إمكانية البحث عن مدافع إضافي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال هونيس “لن نبحث عن أي شخص”.

واعترف لوف أن إصابة زوله تُمثل ضربة للمشروع الذي بدأه مؤخراً وعمله على بناء فريق شاب لحين الوصول لبطولة يورو 2020.

وعبر لوف عن مخاوفه من تأثير هذه الإصابة على تطور فريقه الشاب، لا سيما وأن زوله كان ركيزة أساسية في قلب الدفاع طوال الفترة الماضية.

وأضاف لوف: “نيكلاس بمثابة واجهة لجيل الشباب، فهو كان أحد العناصر الأساسية في خططنا، وكان يشارك بانتظام معنا وكذلك مع فريقه”.

رغم ذلك، أكد لوف أنه سيحاول التخلص من هذه الضغوط، معرباً عن أمله في عودة زوله سريعاً، لدعم المانشافت في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يعود هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند، لقائمة خيارات لوف في خط الدفاع لتعويض غياب زوله.