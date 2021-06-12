سويسرا تتعادل مع ويلز 1-1 ضمن منافسات يورو 2020

سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على ثاني مواجهات يورو 2020 بين منتخبي ويلز وسويسرا، ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن المنتخب السويسري افتتح التسجيل بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني من خلال المهاجم بريل إمبولو.

وعدل المنتخب الويلزي النتيجة قبل 16 دقيقة من النهاية عن طريق رأسية من المهاجم كيفر مور.

وسجل منتخب سويسرا هدفاً ثانياً قبل 5 دقائق من النهاية عن طريق المهاجم البديل ماريو غافرانوفيتش، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

رجل المباراة:

حصل بريل إمبولو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء قوي من المهاجم السويسري الذي سجل هدف منتخب بلاده الوحيد وكان عنصر الخطورة الأبرز والأخطر في المباراة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ارتفع رصيد المنتخبين لنقطة واحدة، مع احتلالهما للمركزين الثاني والثالث.

يوم الأربعاء القادم سيواجه منتخب سويسرا منتخب إيطاليا، المتصدر. في حين سيلعب منتخب ويلز ضد متذيل الترتيب، منتخب تركيا.

أبرز الأرقام والإحصائيات من لقاء ويلز وسويسرا في يورو 2020 :

- بريل إمبولو سجل 6 أهداف في 43 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، لكنه اليوم سجل أول هدف في بطولة كبرى (كأس عالم / يورو) مع منتخب بلاده.

- منذ 2014، 50% من أهداف المنتخب السويسري في البطولات الكبرى جاءت عن طريق شيردان شاكيري، حيث سجل 5 وصنع 3 من إجمالي 16 هدفاً سجلها المنتخب السويسري.

- 4 من أهداف المهاجم الويلزي كيفر مور مع منتخب بلاده جاءت من ضربات رأسية.

- 3 من آخر 4 أهداف سجلها المنتخب الويلزي في كأس الأمم الأوروبية جاءت عن من ضربات رأس.

- هذا هو التعادل الأول على الإطلاق في مواجهات منتخبي ويلز وسويسرا، بعد 5 انتصارات للمنتخب السويسري وانتصارين للمنتخب الويلزي.

- منتخب سويسرا لم يخسر في آخر 6 مباريات لعبها في كأس الأمم الأوروبية (تعادل 4 وفاز 2).