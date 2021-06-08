سويسرا تحمي أندية دوري السوبر "المتمردة"

منعت وزارة العدل السويسرية الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا ويويفا) من فرض أي عقوبات بحق برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، على خلفية تمسكها بمشروع دوري السوبر الأوروبي، في الوقت الذي ما زالت فيه محكمة العدل الأوروبية تنظر الدعوى المرفوعة أمامها من القضاء الإسباني لحماية الأندية الثلاثة.

وكشفت إذاعة “كادينا سيرا” الإسبانية أمس أن الوزارة حذرت بشكل واضح فيفا ويويفا من اتخاذ أي إجراءات بحق ما وصفوا بالمتمردين، بعد انسحاب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين، وأتلتيكو مدريد الإسباني، من المشروع وتقديمها اعتذارات، وقبولها بدفع غرامات مالية لتجنب عقوبات أشد.

وفتح يويفا ملفاً تأديبياً في 25 مايو الماضي ضد الأندية الثلاثة، ويتوقع أن تصدر قرارات عقابية خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق بطولة يورو 2020.

دفعة معنوية مهمة لأندية دوري السوبر

وأوضحت الإذاعة أن الاتحادين، اللذين يتخذان من مدينتي زيوريخ ونيون السويسريتين مقراً لهما، تلقيا إخطاراً بقرار الوزارة، الذي لم تكشف تفاصيله كاملة، الأمر الذي يعطي أندية دوري السوبر الثلاثة دفعة قوية في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، التي تنظر هي الأخرى في دعوى رفعها مانويل رويز دي لارا قاضي المحكمة التجارية في مدريد ضد الاتحادين بداعي احتكارهما نشاطات كرة القدم، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوروبية، وشروع يويفا في بدء إجراءات عقابية ضد الأندية، على الرغم من قراره بعدم اتخاذ أي إجراءات قبل الفصل في مشروعية الدوري ومدى اتساقه مع القوانين.