سياسي بلجيكي يصف هازارد بـ "القصير البدين"

وجه السياسي البلجيكي والمدرب الأولمبي السابق جان ماري ديديكير انتقاداً حاداً لمواطنه النجم إيدين هازارد نجم ريال مدريد.

وقال ديديكير الذي يشغل منصب عمدة بلدية ميدلكيركي عن صانع ألعاب تشيلسي السابق: "كل الضجة والتقارير التي تتناقلها وسائل الإعلام عنه، إنه فقط شخص قصير وبدين بسبب كثرة المال والنظام الذي تسير عليه الأمور في كرة القدم.

"أستطيع رؤيته يركض بعيداً حين استبدله جورج ليكينز (مدرب بلجيكا) ثم يذهب لتناول الهامبرغر قرب ملعب الملك بادوان."

وعانى هازارد منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2019 قادماً من تشيلسي في صفقة تاريخية كلفت النادي الملكي قرابة 100 مليون يورو جراء كثرة الإصابات وزيادة الوزن وتراجع المستوى.

يذكر أن ديديكير ساهم في فوز منتخب بلجيكا بعدة ميداليات في الجودو على المستوى الأولمبي.