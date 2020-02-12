سيبايوس: نجاحي في آرسنال تذكرة عودتي لريال مدريد

تحدث داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد المعار إلى آرسنال هذا الموسم، حول أسباب رحيله عن الملكي.

وانتقل الدولي الإسباني من ريال بيتيس إلى ريال مدريد في صيف 2017، قبل أن يرحل الصيف الماضي صوب الفريق اللندني على سبيل الإعارة.

وقال سيبايوس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإٍسبانية: "عدت إلى مدريد من أجل التعافي، فالخدمة الطبية هناك رائعة وبالطبع هذا أفضل لي على صعيد اللغة ومعرفتي بالأطباء.

"تواصلت مع فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان، وأنا ممتنٌ لهما كثيراً، لأنهما أخبراني بأني ما زلت لاعباً في ريال مدريد وفي حال واجهتني أي إصابة فهما جاهزين للمساعدة، أخبرني الجميع بأنهم افتقدوني؛ لأني شخص اجتماعي وودود للغاية.

"أنا سعيد جدًاً وأعتقد أنه القرار الأفضل، حيث كنت في مدريد لمدة شهر ونصف، والآن كل شيء على ما يرام.

"أكن الكثير من المودة لريال مدريد وبيتيس، فالعديد من مشجعي الفريقين يخبرونني بأن علي العودة.

"بعد موسم 2016-2017 مع ريال بيتيس، أبدى برشلونة وريال مدريد اهتمامهما بالتعاقد معي، واخترت الأخير، ثم ذهبت إلى آرسنال، وهذا أمر جيد؛ لأنه يدل على أن هناك أندية تهتم بي بسبب ما أقوم به، لكني أحب الاستقرار".

وأوضح: "خلال فترتي في ريال مدريد، استمعت لتوني كروس في غرفة الملابس، أراد الجميع اللعب معه، لأنه لاعب كرة قدم بارد ولا يتوتر في اللحظات العصيبة.

"كروس ليس ذكياً فقط مع الكرة، أنه ذكي جداً عند الضغط، أذكر نهائي أبطال أوروبا في الشوط الأول حين وضعنا ليفربول تحت الضغط بسرعتهم، وكان هناك توتر بين (لوكا) مودريتش و(سيرخيو) راموس و(كريستيانو) رونالدو، لكني رأيت توني وكريم (بنزيمة) هادئين للغاية، وهما من أحدث الفارق في الشوط الثاني، دائماً اللاعبون يريدون كروس وبنزيمة إلى جانبهم".

ونوه: "ريال مدريد الآن أفضل في الدفاع أكثر من الهجوم، لكن هذا لا يتعلق فقط بعمل المدافعين بل بشكل عام بما يقوم به الجميع، يدرك الفريق أنه سيسجل هدفاً أو اثنين دائماً، لذلك فإن الحفاظ على نظافة الشباك كما حصل خلال العديد من المباريات هذا العام يؤكد الديناميكية التي يجب اتباعها حتى تصبح بطلاً".

وأكد: "ريال مدريد هو فريقي وأنا أنتمي له، عندما قررت الخروج خرجت بنية واضحة، أريد أن ألعب وأشعر أني بطل في فريق ما، وأعتقد أني اذا استمريت في مدريد، لم أكن لأحصل على عدد الدقائق التي أرغب بها.

"الآن لا أفكر بالعودة لريال مدريد، أفكر فقط في آرسنال؛ فعندما أقدم أداءً مميزاً هنا سيساعدني ذلك على العودة الى مدريد".

وانتقل سيبايوس، إلى الحديث عن آرسنال، موضحاً: "المشجعون لديهم أهزوجة مخصصه باسمي، لا يوجد سوى ثلاث او أربع لاعبين بالفريق يتمتعون بذلك، أشعر بأني محبوب للغاية لديهم كلما كنت على أرضية ملعب الإمارات.

"خضت 17 مباراة خلال شهرين في مختلف المسابقات، وقتها قلت (للمدرب السابق أوناي) إيمري أنه طالما أني بصحة وجاهز فأود اللعب دوماً، الإصابة كلفتني الكثير، لكن المرء يتعلم من أخطائه".

وأكمل: "ميكيل آرتيتا؟ سيكون مدرباً كبيراً، تعلم الكثير من بيب غوارديولا، لديه فلسفة أعتقد أنها تلائم مع ما يحتاجه الفريق، صحيح أنه جاء في فترة صعبة، لكن على المستوى العقلية، أعتقد أنه المدرب الذي يحتاجه آرسنال.

"منذ تعيينه، تدربت تحت قيادته أسبوعين فقط، الآن هو الوقت الذي يجب أن أظهر فيه أني مستعد للمشاركة، بعد التوقف الحالي سأصبح لاعباً مهماً للفريق.

"النسخة الأفضل مني؟ أعتقد أني أكون في أفضل أحوالي مع المنتخب الإسباني، عندما أمثل المنتخب، أشعر بأني مهم، اللعب من أجل بلدك أجمل شيء في كرة القدم وأمر يحفزني كثيراً".