سيبايوس يستعد للعودة إلى ريال مدريد

يأمل داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد والمعار حالياً لآرسنال في العودة إلى الميرينغي من جديد والنجاح معه.

وانتقل صاحب 23 عاماً إلى آرسنال الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكنه لم يحصل على فرصته بسبب إصاباته المتكررة، بالإضافة إلى تجميد النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويستعد سيبايوس للعودة مجدداً إلى ريال مدريد، بعد فشل تجربته في إنجلترا، وعدم تفكير النادي اللندني بشراء عقده بشكل نهائي.

وبالرغم من الموسم غير الجيد الذي قدمه نجم الوسط، إلا أنه ما زال يحلم بالحصول على فرصته في ريال والنجاح معه.

وتحدث سيبايوس للبرنامج الإسباني الشهير “ديبورتيس كواترو” قائلاً: “مستقبلي مع ريال مدريد؟ أنا سعيد للغاية، ومرتبط بعقدٍ مع الفريق.

“ما زلت شاباً في سن 23، والآن أشعر بأني اكتسبت خبرة كبيرة، ومستعد لأي تحدٍ سيأتي في طريقي”.

يذكر أن عقد سيبايوس مستمر مع ريال مدريد حتى صيف عام 2023.