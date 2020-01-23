سيبايوس يريد ترك آرسنال

طالب داني سيبايوس إدارة ريال مدريد بمحاولة البحث عن فريق جديد له، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد خروجه تماماً من حسابات ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال.

وقرر المدير الفني الإسباني استبعاد مواطنه من تشكيلة الغانرز خلال المباريات الأخيرة، لعدم اقتناعه بمستواه بالإضافة إلى مردوده الضعيف خلال التدريبات.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الخميس، عن رغبة سيبايوس في مغادرة آرسنال، وقطع فترة إعارته التي تنتهي في صيف 2020.

على جانب متصل، يفضل لاعب الوسط الانتقال إلى ميلان، خاصة مع بحث الفريق عن لاعب وسط جديد خلال يناير الجاري، علماً بأن الروسونيري حاول ضمه الصيف الماضي قبل أن يفضل الانتقال للعاصمة الإنجليزية.