سيتين: لا توجد مباريات سهلة

أكد كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أن جميع لاعبيه لديهم فرصة المشاركة في مواجهة غرناطة المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني، مشيراً إلى أنه سيحاول الاستمتاع بكل لحظة في مهمته الجديدة.

وتحدث سيتين في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء قائلاً: «دائماً أقول للاعبين بأن يتوقعوا الأفضل من الخصوم، لا توجد مباراة سهلة، الأسبوع الأول لي مر بشكل رائع وأفضل مما توقعت، عندما تذهب لفريق جديد دائماً يكون شك، لكنني كنت متفاجئا جداً باللاعبين وقبولهم بأفكاري».

وأضاف سيتين: «لا يمكنني أن أخفي أن (ليونيل) ميسي لاعب خاص جداً، تحدثت مع جميع اللاعبين مثل ميسي وبيكيه ونيتو، جميع لاعبي برشلونة لديهم الفرصة للعب يوماً ما.

«جميع اللاعبين لديهم الفرص لكي يلعبوا، تشكيلتي التي اخترتها في التدريبات ليس لها علاقة بالمباراة، على الجميع أن يقاتل على مركزه وبعض المرات سوف أختار لاعبين ليس من المتوقع أن يشاركوا، أول شيء أريده هو الفوز، إذا فزنا ولم نلعب جيداً سأكون غاضباً فقط، هذه قناعتي، إذا لعبنا جيداً سوف نفوز».

وعن توليه تدريب برشلونة، قال: «جئت برغبتي، هذا الضغط لن أشعر به، أعلم أني سأتلقى بعض الانتقادات لكن لن يهمني ضغط العمل، لدي 700 رسالة في هاتفي لم أرد عليها».