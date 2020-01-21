سيتين يريد الاعتماد على جميع لاعبي برشلونة هذا الموسم

يخطط كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، على إبقاء الحماسة بين لاعبيه خلال النصف الثاني من الموسم.

وتولى سيتين تدريب البارسا هذا الشهر، خلفاً لإيرنيستو فالفيردي، الذي تمت إقالته بعد الإقصاء من السوبر الإسياني على يد أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المدير الفني الجديد يرغب في إشراك جميع لاعبيه خلال النصف الثاني من الموسم من أجل القتال على الألقاب الثلاثة.

وينوي سيتين، تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها دفع اللاعبين للحفاظ على حوافزهم، كما يسعى لتطبيق المزيد من الأساليب خلال المباريات.

وأضافت الصحيفة، أن طريقة اللعب أمام غرناطة لن تكون الأخيرة، فالخطة قد تتغير وفقاً لاحتياجات الفريق أو الخصم، لذلك، يجب أن يكون جميع اللاعبين على استعداد لأي تغيير، وأن يتصرفوا بشكل جيد في حال طلب المدرب ذلك.

لا ينبغي أن يتصور اللاعبون الأساسيون خلال مواجهة غرناطة، بأنهم غير قابلين للمس، كما لا ينبغي أن يعتقد البدلاء أن هذا وضعهم المستقبلي.

ويريد سيتين أن يكون فريقه متعدد الاستخدمات، وأفضل مثال على ذلك كان آرتورو فيدال، الذي بدا وكأنه غير مناسب مع أسلوب سيتين، لكنه استجاب لنصيحة المدرب، وشارك أساسياً أمام غرناطة، وكان حاسماً بفضل صناعته هدف الفوز لليونيل ميسي بالكعب.

ويحتل الفريق الكتالوني، صدارة الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.