سيتين يطلب من برشلونة الإبقاء على فيدال

يميل كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة، للإبقاء على لاعب الوسط آرتورو فيدال بصفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأبدى التشيلي رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف البارسا خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، نظراً لعدم رضاه عن موقفه مع المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي.

ومع رحيل المدير الفني وإقالته هذا الأسبوع بعد خسارة كأس السوبر المحلي، يبدو أن الوضع سيتغير تماماً مع سيتين.

إذ أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية رغبة سيتين بالحفاظ على نجم الوسط التشيلي حتى يونيو القادم، نظراً لحاجته لخدماته وإيماناً منه بقدراته.

ومن المقرر أن يبقى فيدال حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، مع إمكانية استمراره لفترة أطول في حال ظهوره بمستوى مميز مع سيتين.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية لإنتر، حيث كان يطمح مدربه أنتونيو كونتي لضم لاعب الوسط المخضرم والعمل معه من جديد، لتدعيم صفوف النيراتزوري سعياً للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي ضد فريقه السابق يوفنتوس.