سيتيين: أحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

كشف كيكي سيتيين مدرب برشلونة أنه لطالما حلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا وعرضه على سكان قريته ليينكريس في منطقة كانتابريا في إسبانيا.

وقال سيتيين مبتسماً «أبلغت اللاعبين بذلك، انا متعجل ولا مجال لإضاعة الوقت، أود الفوز بدوري الأبطال أو الليغا، والأفضل حصد الاثنين بالطبع، حلمت بذلك بالتأكيد والتجول في أزقة ليينكريس، حاملاً كأس دوري الأبطال حتى أعرضه هناك».

وأكد المدرب أنه يتمنى استكمال وتمديد عقده الذي يتبقى فيه عام ونصف، حيث ينتهي في يونيو 2021 مع نهاية فترة رئاسة جوسيب ماريا بارتوميو للنادي، وذلك خلال مقابلة مع قناة (تي في 3) التلفزيونية.

وحول الموسم الجاري وكيفية حسم لقب الدوري الإسباني، أكد سيتيين: «أود اللعب والتتويج باللقب بعد منافسة، هذا مؤكد، لكن الحقيقة أن الوضع كما هو الآن، لا أعلم ما إذا كان سيؤدي لمنح اللقب».