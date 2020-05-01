سيتيين: العلاقة بين برشلونة وميسي تتجاوز المال

أكد كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، أن العلاقة بين فريقه والنجم ليونيل ميسي تتجاوز المال، وأن القائد الأرجنتيني باقٍ.

وأشار إلى أن البارسا مهتم دائماً باللاعبين الرائعين، وأحدهم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وأن لعبه إلى جانب مواطنه ميسي يعد إضافة مهمة.

وأوضح أن اللاعبين الجيدين دائماً ما يجذبون اهتمام برشلونة، كما أن اللعب بجوار ميسي يمثل بحد ذاته حافزاً مهماً أمام أفضل لاعبي العالم.

وقال سيتيين، في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن رأيه في فابيان رويز نجم نابولي: "كنت معه مدة عام في ريال بيتيس، وتلك الفترة كافية لإظهار أنه لاعب كرة قدم رائع، وبمستوى استثنائي، ولديه إمكانيات وسرعة هائلة".

وتحدَّث سيتيين عن مستقبل ميسي، قائلاً: "لن يرحل، ميسي وبرشلونة متحدان دائماً، يتواجد ليو في برشلونة منذ عشرين عاماً، والعلاقة بينهما رائعة تتجاوز المال والمصالح".

وتوقع مدرب برشلونة أن يحدث الكثير من التغيير على فكر وميزانيات الأندية عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا الحالية.

وقال: "أنا على يقين بأن الغالبية العظمى من الشركات والأندية ستضطر إلى تعديل ميزانياتها، ولن تكون المبالغ المالية الكبيرة التي تم دفعها للاعبين أخيراً معقولة، وربما على الأقل على المدى القصير، ولن يتكرر أن يدفع نادي 222 مليون دولار، مثلما فعل باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع نيمار من برشلونة عام 2017".

وعن إمكانية العودة إلى المباريات في إسبانيا، قال سيتيين: "هناك رغبة من الجميع بالبدء مرة أخرى، ونحن نستعد، الوضع ليس سهلاً، لأنه يجب أن تظل الصحة هي الأولوية، ثم هناك الاقتصاد الذي تضرر كثيراً بسبب هذه الأزمة.

"الأسبوع المقبل، ستبدأ المرحلة الأولى للتدريبات التي ستكون فردية بالكامل، مع التفكير في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وأمامي الفرصة الكاملة للتفكير في هذه المباراة".