سيتيين: برشلونة أقرب إلى لقب الليغا من ريال مدريد

أكد كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، على أن الفريق سيعود لمنافسات الليغا أقوى مما كان عليه قبل التوقف الذي سببه تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي بدأت المسابقات حول العالم في التعافي من آثاره.

وتحدث سيتيين عن الحالة البدنية لللاعبين، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، :”الجميع عاد أفضل مما كان عليه من قبل، سنكون فريقاً منتعشاً أكثر مما كنا عليه في مارس”.

وعن التنافس على اللقب، قال مدرب البارسا: ”لقب الليغا أقرب إلى برشلونة، أفضل أن أكون متقدماً بفارق نقطتين، الاعبون مستعدون لموسم من 11 مباراة، ريال مدريد يمكن أن يتأثر باللعب في فالديبيباس، آمل ذلك”.

ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني برصيد 56 نقطة، وسيعود البلاوغرانا لأجواء الدوري بلقاء يجمعه مع مايوركا السبت المقبل على أرض منافسه.