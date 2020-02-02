سيتيين: سنجعل ميسي يتطلع للبقاء في برشلونة

يتطلع كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، إلى جعل النجم ليونيل ميسي سعيداً من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة في صفوف البارسا.

وقال سيتيين، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "آمل أن نجعل ميسي سعيداً للغاية؛ لدرجة أن يتطلع إلى البقاء معنا".

وأضاف: "أنا مقتنع من أننا سنفعل ذلك في المستقبل، وليس لدي شك في ذلك".

وأكد سيتيين أنه لم يواجه أي مشاكل في التواصل مع الدولي الأرجنتيني، موضحاً: "التواصل معه كان طبيعي للغاية، مثل أي لاعب آخر.

"ميسي مقتنع أننا نستطيع الفوز، هو يعلم أنه عنصر مهم، وبإمكانه حسم المباريات، لكن علينا أن نعتمد على الفريق ككل كي نكون أقوى.

"أنا سعيد بالتواصل مع اللاعبين بشكل عام، جميعهم يتمتعون بقدرة عالية جداً على فهم ما أطلبه منهم، وهذا يرضيني للغاية؛ لأن كل شيء يصبح أسهل بكثير، إنه شيء يتعلق بالعقلية".

يذكر أن ميسي سجل 19 هدفاً وصنع 10 أخرى، خلال 23 مباراة خاضها رفقة الفريق الكتالوني، هذا الموسم، في مختلف المسابقات.