سيتيين غاضب من إدارة برشلونة

يعيش برشلونة حالةً من التسيّب خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يدفع الكثير من الأطراف للتفكير في خيار الاستقالة، ومن بينها المدرب كيكي سيتيين، الذي جاء للنادي الكتالوني قبل 3 أشهر.

وتولى سيتيين قيادة البارسا في يناير الماضي، خلفاً لإيرنيستو فالفيردي، الذي أقيل عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وبحسب موقع “دون بالون” الإسباني، فإن المدرب غاضب من إدارة برشلونة بسبب شعوره بتجاهل مسؤولي النادي له، فيما يخص التخطيط لسوق الانتقالات.

وأوضح الموقع المذكور، أن أحداً لم يخبر سيتيين برغبة الإدارة في بيع أنتوان غريزمان، وأنه قرأ عن الأمر في الصحف، كما لم يستشره أحد بشأن مصير فيليبي كوتينيو بعدما تفاجأ بتفاوض برشلونة لنقله إلى تشيلسي رغم أنه كان ينوي الاعتماد عليه.

وأشار الموقع، إلى أن المدير الفني منزعج للغاية من التقارير التي تُفيد بأن ليونيل ميسي اشترط رحيل صاحب الـ 61 عاماً والتعاقد مع تشافي هيرنانديز، وذلك من أجل موافقة الأرجنتيني على تجديد عقده.

وأضاف المصدر، أن سيتيين يطالب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الآن، بتوضيح كل هذه الأمور، حتى يتمكن من اتخاذ قرارٍ بشأن مستقبله، ولم يستبعد الموقع أن تتطور الأمور إلى استقالته.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، كما تنتظره مباراة العودة بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي.