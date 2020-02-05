سيتيين: غضب ميسي؟ لن أتدخل في حياته

علق كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة على صدام نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي مع المدير الرياضي إيريك آبيدال.

وقال المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيك بلباو ضمن كأس ملك إسبانيا، المقرر إقامتها غداً: «ميسي لديه الخبرة والقدرة على اتخاذ القرار.

«لن أتدخل في حياته أو حياة أي شخص آخر، لست والد أي شخص، كل ما علي هو أن أجعل اللاعبين يحضرون إلى هنا وأن أجعلهم سعداء، أما الأمور الأخرى فلا علاقة لي بها».

يذكر أن ميسي هاجم آبيدال رداً على تصريحات أدلى بها الفرنسي وأشار فيها لتقاعس بعض اللاعبين هذا الموسم دون ذكر أسمائهم.