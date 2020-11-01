سيتيين: لم أستطع تغيير ميسي

تحدث كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة عن علاقته بليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني إلى جانب الحديث عن تجربة تدريبه لعملاق إسبانيا.

وتولى سيتيين القيادة الفنية لبرشلونة في الثالث عشر من يناير عام 2020 بعد إقالة إيرنستو فالفيردي، واستمر حتى منتصف أغسطس من العام ذاته.

ولم يحظ المدرب بمسيرة ناجحة مع برشلونة، حيث قاد الفريق الكتالوني في 25 مباراة بمختلف البطولات (حقق الفوز في 16، تعادل في 6 وخسر في 5 آخرين) وخسر الفريق بطولة الدوري، كما تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 8-2 على يد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال مقابلة صحفية مع المدرب السابق لريال مدريد وإسبانيا فيسينتي ديل بوسكي لصحيفة "إل بايس"، اعترف سيتيين أن هناك أشياء كان يمكن أن يفعلها بشكل مختلف.

كما أكد المدرب أنه من الصعب إدارة لاعب بحجم ميسي، مضيفاً أن ما يتمتع به الأرجنتيني من قاعدة جماهيرية جعلت من الصعب عليّ انتقاده.

وقال سيتيين: "أعتقد أن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، كان هناك لاعبون عظماء آخرون قدموا أداءً رائعاً مع الفريق، لكن الاستمرارية التي يتمتع بها ميسي على مر السنين لم يسبق وأن حققها أي لاعب آخر.

"من الصعب إدارة ليو، من أنا لأغيره! قبلوه كما هو منذ سنوات ولم يغيروه.

"إنه لاعب متحفظ للغاية لكنه يجعلك ترى الأشياء التي يريدها، والتي لا يتحدث كثيراً".

ويرى سيتيين أنه كان عليه اتخاذ عدة قرارت مع النادي ككل، يقول: "بعد رحيلي عن الفريق، أدركت أن هناك أشياء كان عليّ اتخاذها في أوقات معينة".

وعاد ديل بوسكي بالذاكرة، وتذكر تصريحات تاتا مارتينو (مدرب سابق لبرشلونة) عندما قال عن ميسي: "أعلم أنه إذا اتصل بالرئيس فيمكنه طردي في أي وقت".

وعلق سيتيين قائلاً: "لست بحاجة إلى أن يخبرني أحد بما قاله مارتينو، عشت ذلك، كان لدي ما يكفي من الخبرات لإجراء تقييم دقيق للوضع".

يذكر أن برشلونة أقال سيتيين بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ وتم تعيين رونالد كومان بدلاً منه.