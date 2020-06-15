سيتيين متفائل بعودة برشلونة القوية

أبدى المدرب كيكي سيتيين تفاؤله بالأداء القوي الذي قدمه برشلونة المتصدر وبطل الموسمين الماضيين، وأتاح له تحقيق فوز كبير على مستضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وجاء فوز البارسا في مباراته الأولى بعد توقف المنافسات لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بفضل أساسي لقائده ليونيل ميسي الذي ساهم بثلاثة أهداف، إذ سجل الهدف الأخير في الوقت بدل الضائع، ومرر تمريرتين حاسمتين لجوردي آلبا ومارتن برايثوايت.

وقال سيتيين في تصريحات بعد الفوز: “كان ثمة العديد من الشكوك حول الإجابات التي سنقدمها (في العودة إلى المنافسات بعد توقف طويل). لم يكن أحد واثقاً مما سيحدث”.

وتابع “لكن اللاعبين أظهروا دقة في التعامل مع الكرة، بالطبع في بعض المرات كان يمكننا تفادي خسارتها، كان يمكننا السيطرة بشكل أكبر، لكن كل ذلك سيكون على ما يرام حين يتحسن لمسنا للكرة، ومع الوقت”.

وشدد المدرب: “الفوز بالمباراة بهذه الطريقة يعطينا الكثير من الثقة بمواصلة الأفضلية التي نتمتع بها”.

وأعرب سيتيين عن سعادته بتحقيق نتيجة مماثلة في المباراة الأولى بعد استئناف الدوري “لأن بداية كهذه هي إشارة إيجابية جداً للمستقبل”.

يذكر أن برشلونة يتصدر الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي تغلب بدوره على آيبار بنتيجة 3-1.