سيتيين: مشاركة سواريز منذ البداية أمام ليغانيس غير محسومة

لم يقرر كيكي سيتيين مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني ما إذا كان مهاجمه لويس سواريز جاهزاً للعودة للتشكيلة الأساسية عندما يستضيف ليغانيس اليوم الثلاثاء.

ودفع سيتيين بليونيل ميسي وأنتوان غريزمان ومارتن برايثوايت، المنضم في فبراير الماضي، في الفوز 4-0 على ملعب ريال مايوركا السبت الماضي، بينما شارك سواريز، العائد من الإصابة، كبديل لمدة نصف ساعة في الشوط الثاني.

وكان من المقرر أن يغيب الأوروغوياني الذي سجل 11 هدفاً في الليغا هذا الموسم، عن معظم مباريات الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته في يناير الماضي قبل توقف الموسم في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سيتيين في مؤتمر صحفي افتراضي أمس الاثنين: "لم أقرر بعد ما إذا كان سيبدأ سواريز مباراة الغد. يجب أن نكون حذرين للغاية. من الطبيعي التعرض لإصابات عضلية بعد الغياب لفترة طويلة للإصابة.

"خاض غريزمان معظم مباريات الموسم. حقاً يوجد العديد من اللاعبين حالياً ويجب مشاركة الجميع. سيستمر غريزمان في لعب دور قيادي. فهو لاعب مهم.

"باستثناء حالات محددة للغاية لا اعتبر اللاعبين أساسيين أو بدلاء. أريد مشاركة الجميع. أي لاعب ممكن أن يجلس على مقاعد البدلاء في بداية أي مباراة".

ويرى سيتين أن سياسة التناوب تشكل عاملاً مهماً لأن كثرة المباريات تؤدي إلى إرهاق اللاعبين.

وأضاف: "الفكرة هي إجراء التغييرات وستكون هناك تغييرات مع توالي المباريات. سنرى تأثير الإرهاق على اللاعبين. مهمتي هي محاولة أن أجعل اللاعبين في أفضل حال في نهاية الموسم دون أن يتأثر الأداء من كثرة المباريات".

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل عشر جولات على النهاية. وقال سيتيين أنه لا يوجد مجال للخطأ في الصراع على الفوز باللقب

وأضاف المدرب البالغ عمره 61 عاماً: "لا أدري أي عنصر سيكون حاسماً في الفوز باللقب. سيكون صراعاً يدرك خلاله الفريقان أن الخسارة غير مقبولة".