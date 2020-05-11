سيتيين مفتاح يوفنتوس لاستقطاب آرتور

قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن رغبة يوفنتوس كبيرة في التعاقد مع آرتور ميلو، لاعب وسط برشلونة.

وسيعتمد يوفي على كيكي سيتيين المدير الفني للبارسا، في محاولة ضم الدولي البرازيلي بحال قرر المدرب استبعاد اللاعب من حساباته في الفترة المقبلة.

وأضافت أن آرتور منذ تولي سيتيين المسؤولية الفنية، استعاد بعض الثقة بالرغم من أنه شارك في 4 مباريات بشكل أساسي من أصل 11 كان متاحاً فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخدام المحدود لآرتور من قبل المدرب، في المباريات المقبلة، قد يلعب دوراً في إقناع اللاعب بالرحيل عن الفريق الكتالوني والانضمام إلى البيانكونيري.

وواصلت: «إذا وجد آرتور نفسه ليس عنصراً أساسياً، فإن رغبته في البقاء ببرشلونة يمكن أن تقل».

وأكدت تقارير سابقة أن يوفنتوس وبرشلونة يسعيان لإبرام صفقة تبادلية، بحيث ينتقل ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، مقابل انضمام آرتور إلى يوفنتوس.