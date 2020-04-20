سيتيين يخلق حالة جدل داخل برشلونة

خلفت اللقاءات الصحفية التي أجراها كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة مؤخراً ردود فعل متباينة داخل النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أنه لا يمكن إنكار صدق تصريحات سيتيين في اللقاءات الأخيرة، إلا أن بعضها تم استقباله بغرابة من قطاعات داخل البارسا، ومنها جزء من غرفة الملابس.

وأشارت إلى أن هناك دهشة من تصريحات سيتيين حول عدم اقتناعه بلاعبي فريق الشباب، وأن هناك انقساماً بين منح الفرص لمن هم في الأكاديمية أو التركيز على الفوز في المباريات.

وقالت الصحيفة أن كلمات المدرب الشديدة في اللقاءات أحدثت مفاجأة على الأقل، لأن العديد من اللاعبين بحاجة إلى كسب الثقة لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضافت أنه عقب الخسائر الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، يجب أن يكون اللاعبون الواعدون في برشلونة على استعداد للمواجهة الموسم القادم أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت أنه ليس مستبعداً أن تكون خطة سيتيين تتعلق بهذا الموقف الصعب بسبب كورونا، ويريد المدرب من خلال التصريحات والضغط شحن هؤلاء اللاعبين، لكن الأمر لم يفهم جيداً.