سيتيين يدافع عن غريزمان

أشاد مدرب برشلونة، كيكي سيتيين، بأداء أنتوان غريزمان، في اللقاء الذي جمع البارسا بليغانيس، الثلاثاء، وانتهى بفوز حامل اللقب بهدفين دون مقابل ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشارك الفرنسي في خط الهجوم إلى جانب كل من آنسو فاتي وليونيل ميسي، اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و69 على التوالي.

وتعليقاً على أداء غريزمان، الذي جاء متواضعاً، قال سيتيين: "ليس من السهل المشاركة في مركز قلب الهجوم المتقدم، فعندما يتواجد العديد من اللاعبين، عليك أن تبذل جهداً مضاعفاً للعثور على موقع جيد.

"قدم غريزمان أداء يستحق الثناء، وهو لاعب يحظى بأهمية كبيرة في برشلونة".

وعن المستوى الذي قدمه فاتي، أوضح سيتيين أن النجم الصاعد مر بفترة صعبة لأسابيع، لكنه شارك أمام ليغانيس، وأحرز هدفاً رفع من خلاله رصيده إلى 5 أهداف في الدوري، وظهر بصورة جيدة.

وقيّم سيتيين مباراة برشلونة وليغانيس قائلاً: "كنت أدرك صعوبة اللقاء، وضرورة التسجيل في وقت مبكر لتسهيل الأمور علينا، بدأنا بشكل جيد وخسرنا فرصاً عديدة، استغلينا بعضها، كان بإمكان الخصم تسجيل أهداف أيضاً.

"دافع ليغانيس بشكل جيد، الأمر الذي صعّب من مهمة مهاجمي برشلونة في فتح المساحات بملعب الخصم"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 64 نقطة مقابل 59 لريال مدريد، الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة على ملعبه أمام فالنسيا، الخميس.

ونظراً للبرنامج المضغوط في إسبانيا، حيث يتوجب على كل فريق خوض 11 مباراة في مدى 37 يوماً أي مباراة كل 3 أيام، أجرى مدرب برشلونة 5 تبديلات على التشكيلة، التي تغلبت على ريال مايوركا برباعية نظيفة لدى استئناف الدوري مطلع الأسبوع، أبرزها للاعبي خط الوسط إيفان راكيتيتش، وآرتور بدلاً من فرينكي دي يونغ وآرتورو فيدال.