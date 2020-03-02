سيتيين يدافع عن ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

أكد كيكي سيتيين قدرة برشلونة على تحقيق لقب الدوري الإسباني رغم السقوط في الكلاسيكو الأحد بثنائية نظيفة أمام ريال مدريد ضمن المرحلة الـ 26 من البطولة.

وارتفع رصيد ريال بهذا الانتصار إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق نقطة فقط عن البارسا الوصيف.

وقال مدرب برشلونة بعد المباراة: ” قدمنا شوطاً أول جيد وكانوا هم الأفضل في الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة لكننا ارتكبنا أخطاء، ضغطوا علينا بشدة وذلك تسبب لنا في عدم الثقة، خلقنا فرصاً، لكن علينا تهنئة الخصم.

“من الطبيعي أن تفشل في بعض الأحيان، لكن عندما يضغط عليك الخصم كما فعلوا، يجب أن نأخذ الكرة بسرعة لتجنب هذا الضغط، لكن هذا ليس سهلاً ضد لاعبي ريال مدريد”.

وعن ليونيل ميسي، قال سيتيين: “لدينا لاعبون آخرون، صحيح أن ميسي مهم للغاية لكن لا ينبغي أن نعتقد أنه الوحيد الذي يسجل الأهداف، رأيته بحالة جيدة، لم يكن يعاني من مشاكل جسدية، وهو لم يقل أي شيء حول ذلك”.

وعن ترتيب الدوري الإسباني، وتصدر ريال مدريد جدول الترتيب حالياً بفارق نقطة، شدد المدير الفني: “هذه الهزيمة ليست ذات أهمية كبيرة الآن، ما زال هناك عدة مراحل متبقية وقد يتغير الكثير، ما زلت سعيداً، خسرنا مباراة لم أكن أتوقع خسارتها، لكن لا أحد يفوز دائماً، حققنا أشياءً جيدة، لكنها لم تمنحنا الفوز”.