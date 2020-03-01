سيتيين يعلن عودة آلبا قبل الكلاسيكو

أعلن كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، عودة الظهير جوردي آلبا من الإصابة وجاهزيته لمباراة الكلاسيكو، وكشف تفاصيل ما دار بينه وبين مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وقالت وسائل الإعلام أن الثنائي سيتيين وغوارديولا اجتمعا بعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وقال سيتيين في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الكلاسيكو: "يوم هام والانتصار سيعطينا أفضلية لا أعرف مدى تأثيرها بعد، لا أثق بهذه المباريات، رأينا بعض الأشياء الغريبة في كرة القدم من قبل.

"أتوقع مباراة متكافئة، كلا الفريقين سيقدم كل ما عنده، عاد آلبا وبات جاهزاً، يتبقى فقط قرار إشراكه أساسياً أم لا، مارتن بريثوايت؟ لن أعطي الخصم أي معلومات، سنرى، نحن نتحسن وهناك مساحة للمزيد، لا أعرف حدود هذا الفريق بعد.

"رأيتم كيف لعبت مع ريال بيتيس هنا (سانتياغو بيرنابيو) في الماضي، سنحاول فرض السيطرة، هكذا لعبت مع لاس بالماس، وبيتيس، والآن برشلونة، الماضي لا يعني شيئاً هنا، هذه مباريات خاصة".

وأتبع: "مدريد سيكون فريقاً شجاعاً وسيضغط علينا، سجلوا في سيتي من الضغط من منتصف الملعب، أنا متحمس للفوز، 10 سم يمكن أن تصنع الفارق، آمل أن نلعب جيداً ونفوز، الاستحواذ سمة الفريقين".

وحول جاهزية جيرارد بيكيه: "تعافى بشكل جيد والمشكلة التي عانى منها تخطاها تماماً، الجميع جاهز للكلاسيكو، أربعة لاعبي وسط؟ هذا حل مطروح، و(آرتورو) فيدال لاعب قادر على شغل أكثر من مركز وهذا مفيد".

وعن لقاءه مع جوارديولا: "ذهبت لمدريد لمشاهدة خصمي ومعرفة بعض المعلومات عنه، وجاءت الفرصة أن نلتقي، بعض ما طبقه سيتي يمكن أن يكون مفيداً لنا، نملك علاقة خاصة".

وحول شعبية اللقاء: "في الماضي كنت أشاهده من منزلي، هذه مباريات كلاسيكية وهامة ستكون ذات وزن في المستقبل".