سيتيين يقود مشروع برشلونة الموسم القادم

يبدو أن الفكرة الآن في رأس الإدارة الحالية لبرشلونة هي أن يستمر كيكي سيتيين على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم القادم، حتى يقود المشروع الذي يعد له البارسا.

وكانت العديد من المصادر الصحفية قد ربطت تشافي هيرنانديز أو رونالد كومان ببرشلونة خاصة بعد إقالة المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي في يناير الماضي.

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، تمتلك إدارة برشلونة ثقة كبرى في سيتيين خاصة بعد العمل الذي قدمه وسط ظروف صعبة خلال الأشهر الأولى له في قيادة الفريق.

وهناك اعتقاد في برشلونة أن الرجل واجه العديد من الإصابات والظروف السيئة واضطر للاعتماد على قائمة قصيرة مع حدوث خلاف بين إدرايي النادي منع من تعويض ذلك في السوق الشتوي.

بناء على ذلك، فإن سيتيين لم يفشل حتى وإن تراجعت بعض النتائج، نظراً لأنه تحمل الكثير في هذه الفترة القصيرة، ويستحق أن يستمر مع الفريق الموسم القادم حتى يستكمل ما بدأه.

في الوقت الحالي يقوم برشلونة بالفعل بتشكيل المشروع الرياضي الجديد والثقة واضحة في سيتيين والذي يناقش رفقة الإدارة الرؤية المستقبلة للفريق في الفترة المقبلة.

وهناك دعم وتقبل من اللاعبين والجماهير لمدرب بيتيس ولاس بالماس السابق، وتفاؤل به واقتناع بفكره ورؤيته مما يجعل الجميع يؤيد تجديد الثقة فيه لفترة أطول.

يذكر أن رونالد كومان رفقة تشافي هيرنانديز كانا أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الفريق الكتالوني قبل أن يقع الخيار في النهاية على سيتيين.