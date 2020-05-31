سيتيين: 5 تبديلات ستضر برشلونة

حذر المدرب كيكي سيتيين من الضرر الذي سيلحق ببرشلونة، من جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، مع استئناف منافسات الدوري الإسباني في 11 يونيو المقبل.

وأجاز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومجلس "إيفاب" المعني بقوانين اللعبة، للمسابقات التي تعاود نشاطها بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، السماح للفرق برفع عدد التبديلات خلال المباراة، سعياً لتفادي إصابة اللاعبين بدنياً بعد توقفهم عن اللعب لفترة طويلة.

وأكد سيتيين أن التبديلات الخمسة ستضر ببرشلونة لأنها ستصنع فارقاً كبيراً في الدقائق الأخيرة، وقال "سيكون في تشكيلة خصومنا عدد أكبر من اللاعبين المرتاحين بدنياً".

ورأى سيتيين أن هذا الضغط سيزيد من مخاوف تعرض اللاعبين للإصابات، وقال "هناك عدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة، الحرارة (المرتفعة) ستؤثر في الأداء والإصابات، نأمل في أن يتسبب الأمر في ضرر أقل مما نخشاه".

وتابع "يمكن أن تسجل عديد من الإصابات كما يحصل في ألمانيا، لأننا أمضينا نحو شهرين جالسين على الكنبة من دون لعب، الحرارة وخوض مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام يمكن أن يؤثر في اللاعبين".

وأوضح "كنا نرغب في الحصول على مزيد من الوقت للعمل مع المجموعة ككل، لكن علينا أن نقوم بذلك بشكل مكثف في نحو أسبوعين، لم نتمكن حتى من الجلوس معاً في قاعة واحدة لمتابعة أشرطة الفيديو".

وختم "كرة القدم الجديدة غريبة بعض الشيء، الاستئناف في ألمانيا أثار في نفسي عديداً من الشكوك، ينقصها التنافس، لن يحظى أحد بأفضلية، جميعنا متساوون".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 مرحلة، بفارق نقطتين فقط عن منافسه ريال مدريد.