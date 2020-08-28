سيتي يتصدر دائرة المهتمين بضم ميسي

ذكرت تقارير أن مانشستر سيتي يتصدر قائمة المهتمين بضم النجم ليونيل ميسي الذي أعلن رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، عرض سيتي ضم ميسي لمدة ثلاثة أعوام.

وقد يكون سيتي الخيار الأفضل بالنسبة لميسي خاصة وأن الفريق يقوده المدرب بيب غوارديولا الذي سبق له تدريب النجم الأرجنتيني وحققا معاً إنجازات مذهلة في برشلونة بين عامي 2008 و2012 وظلت العلاقة بينهما قوية بعد انتهاء عملهما معا.

هذا إلى جانب علاقة ميسى القوية مع مواطنه سيرجيو أغويرو مهاجم سيتي.

وحسب “ماركا” يبدو من المستبعد أن يتحرك إنتر ميلان نحو ضم ميسي، بينما قد يصبح باريس سان جيرمان خياراً جاذباً لكنه قد يواجه صعوبة في تحمل الراتب المرتفع لقائد المنتخب الأرجنتيني خاصة وأن الفريق يتحمل بالفعل عبء الرواتب المرتفعة لنيمار وكيليان مبابي وآنخيل دي ماريا.

وذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” أن النادي الإسباني تلقى خطاباً من ميسي يطلب خلاله الرحيل وسط حالة من الجدل، حيث يرى ميسي أنه يحق له الرحيل بالمجان بموجب البند الموجود بعقده الذي يسمح له بالرحيل دون مقابل نهاية الموسم الذي انتهى في أغسطس وليس في مايو بسبب وباء فيروس كورونا، في الوقت الذي يتمسك فيه برشلونة بأن المهلة التي تسمح للاعب بالرحيل عن النادي دون مقابل انتهت بنهاية يونيو المقبل، وهو الموعد الاعتيادي لنهاية الموسم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 700 مليون يورو (828 مليون دولار).

وانضم ميسي إلى برشلونة وهو طفل وخاض أول مباراة رسمية مع الفريق في 2004، ومنذ ذلك الحين فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات محققا رقما قياسيا.

بعد نجاحات عديدة مع برشلونة، لم تكن السنوات الأخيرة جيدة بالنسبة لصانع الألعاب الأرجنتيني. ورغم أن الفريق الكتالوني يظل إحدى القوى في الدوري الإسباني، إلا أنه لم يكن قادراً على الفوز بدوري أبطال أوروبا أو حتى الوصول إلى المباراة النهائية منذ أن توج باللقب في برلين عام 2015.

وعانى برشلونة من خروج مؤلم أمام يوفنتوس، وروما، وليفربول، ومؤخراً من قبل بايرن ميونخ، الذي تغلب عليه بشكل مهين 2-8، وهو ما جعل ميسي يقول “طفح الكيل”.

ويريد ميسي (33 عاماً) أن يكون جزءاً من مشروع رياضي يمكن أن يساعده على رؤية مسيرته في وهج المجد.

وهناك ثلاثة أندية تتسابق على ضمه وهي مانشستر سيتي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

ووفقاً لتقارير إعلامية، قدم الفريق الإنجليزي عرضاً مغرياً، يمكن من خلاله رؤية اللاعب يلعب لنيويورك سيتي بعد أن يقضي ثلاثة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم ينتقل للحصول على منصب سفير.

ويتولى المفاوضات، فيران سوريانو، وهو مسؤول سابق في برشلونة، وتجمعه أيضاً علاقة جيدة مع ميسي.

في الوقت نفسه، لطالما سعى إنتر ميلان للحصول على توقيع ميسي كما أن النادي على وفاق تام مع عائلة اللاعب.

وقام والد ميسي خورخي بشراء منزل في ميلانو، حيث اعتبره البعض حجر أساس لانتقال اللاعب إلى إيطاليا.

وتردد أن مجموعة سونينغ الصينية، مالكة إنتر ميلان، تتوق للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ولديها القوة المالية لفعل ذلك، خاصة وأن الفريق عاد حالياً للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وهناك أيضاً بعض أندية النخبة التي يمكنها أن تتعاقد مع ميسي من بينها ريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد. فهذه الأندية الثلاثة لديها قدرة مالية، ولكن هناك عوامل أخرى قد تقف دون إتمام الصفقة.

لكن انتقال ميسي إلى ريال مدريد ربما يكون الانتقال الأكثر جدلاً في تاريخ كرة القدم، حتى أنه سيتخطى انتقال لويس فيغو، الذي فعل نفس الأمر في عام 2000.

ومن غير المرجح أن يقيم ميسي مشروع مانشستر يونايتد مقارنة بمشروع سيتي، كما أن مفاضلة اللاعبين بين غوارديولا وأولي غونار سولشاير محسومة لغوارديولا.

في الوقت نفسه، من غير المرجح أن يمزق بايرن أفضل فريق كرة قدم في أوروبا خيوط تركيبته لمحاولة إيجاد مكان لميسي، في عمره الحالي.

من ناحية أخرى هناك فرصة بأن يكون ميسي يحاول سحب خيوط السلطة في كامب ناو وإجبار الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه على الاستقالة. وينظر إليهم على أنهم مخطئون في عدم نجاح النادي في السنوات الأخيرة على الساحة الأوروبية، بعدما أنفقوا 300 مليون يورو (355 مليون دولار) للتعاقد مع لاعبين أمثال فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وأنتوان غريزمان الذين لم يقدموا العروض المنتظرة منهم.

ربما يكون طلب ميسي محاولة لفرض انتخابات مبكرة في كامب ناو وبدء التغييرات التي يجب أن تحدث في مكاتب النادي، رغم أن المؤشرات تفيد بأن بارتوميو لا توجد لديه نية للتنحي.

أخيراً إذا لم يُعجب ميسي بأي من العروض، ربما يبحث عن عرض مربح أكثر وبه ضغوط أقل. ربما ينتقل للدوري الأميركي أو ربما يتبع خطى زميليه أندريس إنييستا وينتقل للدوري الياباني أو تشافي هيرنانديز وينتقل لقطر.