سيتي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة

احتفظ مانشستر سيتي بصدارة قائمة "توب 10" الأعلى قيمة سوقية بين الأندية الأوروبية، برصيد 1.280 مليار يورو، وفقاً للأرقام التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت"، ليواصل بذلك تفوقه على كل من ريال مدريد وبرشلونة.

واحتل النادي الملكي في المركز الثاني برصيد 1.190 مليار يورو، يليه البارسا في المركز الثالث برصيد 1.180 مليار يورو، فيما احتل ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 1.070 مليار يورو، يليه باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1.050 مليار يورو.

أما المراكز من السادس إلى العاشر، فقد شغلها على الترتيب أندية توتنهام (985 مليون يورو- السادس) وبايرن ميونيخ (883 مليون يورو- السابع) وأتلتيكو مدريد (873 مليون يورو- الثامن) ويوفنتوس (838 مليون يورو- التاسع) وأخيراً تشيلسي في المركز العاشر برصيد 807 ملايين يورو.

وإذا كانت القائمة السابقة للأندية الأعلى قيمة سوقية، والتي أعلنت في يوليو الماضي، ضمت نفس هذه الأندية العشرة، إلا أن ترتيبها اختلف هذه المرة، بدءاً من المركز الخامس، بينما احتفظ سيتي وريال والبارسا والريدز بالمراكز الأربعة الأولى كما هي.