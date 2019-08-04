سيتي يتفوق على ليفربول ويفوز بدرع المجتمع

حقق مانشستر سيتي الفوز ببطولة الدرع الخيرية في إنجلترا عقب التغلب على نظيره ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمن الأصلي.

بدأ تهديد سيتي مع انطلاق المباراة، بعدما سدد ليروي ساني كرة قوية مرت بجوار مرمى الحارس آليسون بيكر في الدقيقة الرابعة.

وأهدر النجم محمد صلاح هدفاً محققاً في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة سحرية من روبرتو فيرمينو، ووضع الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأعلنت الدقيقة 12 عن هدف التقدم للسيتيزنز عن طريق رحيم ستيرلينغ الذي تلقى تمريرة من دافيد سيلفا وأودعها في شباك آليسون الذي فشل في التعامل مع الكرة.

وقام بيب غوارديولا بتغيير مبكر عندما أخرج ساني في الدقيقة 13 بسبب الإصابة ليدفع بغابرييل جيزوس مكانه.

وشهدت الدقيقة 17 فرصة خطرة لمانشستر سيتي حين سدد ستيرلينغ الكرة بقوة لكن هذه المرة تصدى لها آليسون ببراعة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أهدر سيلفا فرصة الهدف الثاني لحامل لقب البريميير ليغ بعدما وجد مساحة جيدة في دفاعات ليفربول فتوغل وسدد لكن الكرة اعتلت المرمى بقليل.

وأهدر ستيرلينغ من جديد كرة في الدقيقة 57 بعدما حاول بكل ما لديه من قدراته وسدد الكرة بين دفاعات ليفربول لكنها جاءت خارج المرمى.

ورد ليفربول سريعاً عن طريق صلاح الذي خلق لنفسه فرصة جيدة لتسجيل التعادل وسدد الكرة بقوة خارج المرمى في الدقيقة 58.

ودفع غوارديولا بإيلكاي غوندوغان في الدقيقة 61 بديلاً لسيلفا، فيما وجد ستيرلينغ نفسه منفرداً بمرمى ليفربول من نصف الملعب لكنه أبقى الكرة بين أقدامه بغرابة ولم ويسددها ليصل آليسون ويمسك بها.

وجاء دور يورغن كلوب للقيام ببعض التغييرات في الدقيقة 67 بإخراج كل من فابينيو وأليكساندر أرنولد ودفع نابي كيتا وجويل ماتيب.

وشهدت الدقيقة 69 فرصة آخرى لليفربول عن طريق صلاح الذي تلقى تمريرة رائعة وصوب الكرة في زاوية صعبة لكن كلاوديو برافو كان رائعاً وتصدى لها.

وجاء دور البدلاء، وتحديداً ماتيب الذي تلقى عرضية من زميله في الدفاع فيرجيل فان دايك وأودع الهدف برأسه في شباك برافو.

بعد الهدف، أجرى كلوب ثلاث تغييرات دفعة واحدة فزج بكلٍ من شيردان شاكيري وآدم لالانا وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين بدلاً من فيرمينيو وجوردان هندرسون وديفوك أوريغي في الدقيقة 79.

وعاد ليفربول لتهديد مرمى مانشستر سيتي من جديد في الدقيقة 83 بعد تسديدة قوية للبديل كيتا الذي صوب الكرة بقوة في منتصف المرمى ليتصدى لها برافو.

وأهدر صلاح فرصة جديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 عندما تلقى تمريرة سددها في منتصف المرمى وتصدى لها الحارس التشيلي ببراعة من جديد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أخرج غوارديولا كيفين دي بروينه ودفع بفيل فودين بحثاً عن معجزة تأتي له باللقب.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، استمر تألق برافو الذي تصدى لكرتين من كل من صلاح وشاكيري بشكل مذهل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي جاءت كالتالي:

سجل شاكيري لليفربول - وغوندوغان لسيتي، وأهدر جورجينيو فاينالدوم الركلة الثانية لليفربول التي تصدى لها برافو، فيما سجل بيرناردو سيلفا للسيتيزنز.

سجل لالانا الركلة الثالثة لليفربول - قابلها فودين بالتسجيل لمانشستر سيتي، وسجل تشايمبرلين الركلة الرابعة للريدز - ومثله فعل أوليكساندر زينتشينكو لسيتي.

سجل صلاح الكرة الخامسة، وأضاف خيسوس أيضاً الخامس وحسم اللقاء لفريق المدرب غوارديولا.