سيتي يتلاعب بأرقام دوري الأبطال في ليلة الصعود 42

انضم مانشستر سيتي إلى القائمة الحصرية للأندية التي تمكنت من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا على مر تاريخه، وهو الذي يواصل تحطيم الأرقام تباعاً هذا الموسم بقيادة مدربه بيب غوارديولا، حيث أصبح الفريق رقم 42 الذي ينجح بالتأهل إلى المشهد الأخير، عقب إقصائه باريس سان جيرمان من نصف نهائي المسابقة في مواجهة خطفت الأضواء عالمياً.

وسيكون النادي المملوك من قبل أبو ظبي البطل رقم 23 في تاريخ المسابقة في حال تمكن من الفوز في النهائي، وهو الذي ينتظر الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني اليوم في لندن.

وأكد سيتي هيمنته المطلقة أمام سان جيرمان الذي لم يعرف الخسارة أمامه في خمس مواجهات في المسابقات الأوروبيةو منها 4 في دوري أبطال أوروبا محققاً الفوز عليه 3 مرات مقابل تعادلين.

ويقدم سيتي موسماً استثنائياً في دوري الأبطال يترجمه بالأرقام المرعبة، بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل مرة واحدة سجل خلالها 25 هدفاً فيما استقبل 4 أهداف فقط.

وحقق سيتي الفوز للمباراة السابعة على التوالي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة للفريق على مدار مشاركاته في المسابقة القارية.

لم يعرف سيتي الخسارة في 14 مباراة على التوالي على أرضه في دوري الأبطال في سلسلة حقق خلالها 13 انتصاراً وتعادل واحد منذ موسم 2018-2019.

سيتي هو ثالث فريق يصعد للنهائي للمرة الأولى في مسيرته، وذلك في ظاهرة تحدث للعام الثالث على التوالي في المسابقة، بعد توتنهام 2019 وسان جيرمان 2018.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى أن يصبح أول بطل جديد ينضم لقائمة المتوجين بلقب دوري الأبطال، منذ فعلها مواطنه تشيلسي عام 2012 وإعادة اللقب للخزائن الإنجليزية للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم بعد ليفربول قبل موسمين.