سيتي يعول على تألقه لمواصلة مشوار دوري الأبطال

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الأربعاء على ملعب بوشكاش آرينا في المجر، لحساب مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويرغب سيتي في مواصلة سلسلة انتصاراته الأوروبية والمحلية وتحقيق الفوز على النادي الألماني خاصة أن اللقاء يقام على ملعب الألمان، مما يسهل مهمة السيتيزنز في الإياب.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات وجميعها جاءت في دور المجموعات، فاز مانشستر سيتي في 3 مباريات، بينما انتهى لقاء وحيد بينهما بالتعادل وهو آخر لقاء جمعهما، وذلك بهدف لمثله بالجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال عام 2016.

وسجل سيتي في مرمى مونشنغلادباخ 11 هدفاً، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

يذكر أن مونشنغلادباخ تأهل بعد حلوله وصيفاً لبطل المجموعة الثانية خلف ريال مدريد برصيد 8 نقاط، بينما مانشستر سيتي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

ويعيش سيتي أوقاتاً جيدة بعد المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، فهو يتصدر ترتيب البريميير ليغ عن جدارة، حيث أنه لم يخسر منذ ما يقارب الـ 15 مباراة وهذا أمر جيد بالنسبة إلى اللاعبين لإعطائهم دفعة قوية في ما تبقى من جولات.

ورغم التغير الكامل في سيتي وتتويجه بعدة ألقاب مع مجيء المدير الفني بيب غوارديولا، إلا أنه مطالب بتحقيق دوري أبطال أوروبا الذي تتعطش الجماهير لرؤيته في خزينة النادي، لذلك عليه التركيز جيداً والعمل على هذا المطلب، خاصة وأنه ينافس على جميع الجبهات.

وفي المقابل يسعى الفريق الألماني لخوض اللقاء بكل طاقته من أجل إيقاف سيتي من خلال استغلال كل الفرص التي تمكنه من خوض مباراة الإياب وهو متفوق على خصمه، إلا أنه يدرك جيدا مدى صعوبة المباراة وتفاصيلها، لذا عليه التركيز الجيد لهذه المعركة.

وقال رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أن غوارديولا غرس عقلية الانتصارات في التشكيلة وأنه لا يترك اللاعبين يعيشون على أمجادهم السابقة.

وقاد غوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين منذ قدومه في 2016 ويبدو في طريقه لحصد اللقب الثالث حيث يتصدر بفارق عشر نقاط.

وفاز سيتي في آخر 18 مباراة في كل المسابقات لكن ستيرلينغ قال أن الفريق لا يجب أن يشعر بالرضا عن النفس.