سيتي يفوز على سان جيرمان ويقترب من نهائي دوري الأبطال

قلب مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى فوز غالٍ على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دو برانس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن باريس قدّم أداءً مميزاً في الشوط الأول نتج عنه هدف التقدم عبر القائد ماركينيوس برأسية متقنة في الدقيقة 15، إلا أن الأمور انقلبت في الشوط الثاني.

السيطرة كانت مطلقة تقريباً لسيتي بضغط مكثف على المرمى نتج عنه هدف التعادل عبر كيفين دي بروينه في الدقيقة 64.

ثم أتى الدور على أحد أهم نجوم المباراة، رياض محرز، ليضع بصمته، إذ تمكن الجزائري من تسديد ركلة حرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل شباك الحارس كايلور نافاس في الدقيقة 71.

وفي أثناء محاولة باريس استعادة توازنه والعودة في النتيجة، تدخل إدريسا غاي بعنف على ساق إيلكاي غوندوغان ليحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 75 مما عقد من مهمة فريقه.

بهذه النتيجة، بات لزاماً على باريس سان جيرمان العودة من ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل بانتصار بفارق هدفين على الأقل حتى يتسنى له العبور إلى النهائي.