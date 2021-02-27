سيتي يواصل انتصاراته في طريقه للقب الدوري أمام ويست هام

واصل مانشستر سيتي انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي وانتزع فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1 على ويست هام في افتتاح مباريات المرحلة الـ 26.

ومدد سيتي رقمه القياسي في عدد الانتصارات التي حققها بمختلف البطولات إلى 20 انتصاراً متتالياً وهو رقم قياسي أيضاً لفرق الدوري الإنجليزي.

وعزز الفريق صدارته لجدول الدوري الإنجليزي برفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد، فيما تجمد رصيد ويست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر سيتي بالتسجيل عن طريق المدافع روبن دياش في الدقيقة 30، وعادل ميكايل أنتونيو للضيوف بهدف في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، انتزع المدافع جون ستونز الفوز لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 68.

وواصل سيتي مسيرته الرائعة هذا الموسم وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 27 مباراة علماً بأن انتصاره اليوم هو الـ24 له في هذه المباريات مقابل ثلاثة تعادلات.

ولم يخسر مانشستر سيتي أي مباراة منذ أن سقط أمام مستضيفه توتنهام 0-2 في 21 نوفمبر الماضي ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم في مختلف البطولات على مدار 98 يوماً.

وأصبح الفريق على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم قياسي آخر له يتعلق بعدد المباريات المتتالية التي حافظ فيها على سجله خالياً من الهزائم حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 28 مباراة متتالية خلال الفترة من 27 أبريل إلى الثالث من ديسمبر 2017 تحت قيادة المدرب جوسيب غوارديولا أيضاً.

وحقق سيتي اليوم انتصاره رقم 20 على التوالي في مختلف البطولات.