سيرجي روبرتو يغيب عن برشلونة أمام نابولي وريال مدريد

أعلن برشلونة غياب سيرجي روبرتو عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر بسبب الإصابة.

ونشر النادي الكتالوني بياناً كشف فيه عن إصابة الظهير صاحب الـ 28 عاماً بإصابة عضلية في الفخذ الأيمن سيغيب إثرها عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي الثلاثاء القادم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب كامب ناو في 18 مارس القادم مباراة الإياب بين الفريقين.

بينما سيواجه برشلونة غريمه ريال مدريد الأحد القادم الأول من مارس في كلاسيكو الدوري الإسباني.

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.