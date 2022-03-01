سيرخيو راموس مرشح للانتقال إلى الدوري الأميركي

قال موقع "فوت ميركاتو" أن النجم الدولي الإسباني المخضرم سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان مطلوب من قبل لوس أنجيليس غالاكسي.

ووصل صاحب الـ 35 عاماً إلى ملعب بارك دي برانس صيف العام الماضي وسط موجة إعلامية جارفة، لكنه فشل في ترك بصمته مع الفريق الباريسي جراء كثرة إصاباته.

واقتصرت مشاركات قائد ريال مدريد السابق على 5 مباريات في جميع البطولات مع بي إس جي حتى الآن في جميع البطولات هذا الموسم.

ويمني غالاكسي النفس باقتناص النجم المخضرم نظراً لشهرته العالمية وقدرته على جذب الأضواء ولفت الانتباه مجدداً إلى منافسات الدوري الأميركي للمحترفين.

يذكر أن عقد راموس مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2023 وقد أثيرت شائعات مؤخراً تشير إلى أن النادي سينهي العقد المبرم مع اللاعب.