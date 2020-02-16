سيلتا فيغو يجبر ريال مدريد على التعادل

فرض سيلتا فيغو التعادل على مستضيفه ريال مدريد وبهدفين لكلٍ منهما في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني.

سجل للملكي كلٌ من توني كروس (52)، وسيرخيو راموس (65 من ركلة جزاء)، فيما حمل هدفا الضيوف توقيعي فيدور سمولوف (7)، والبديل سانتياغو مينا (87).

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بعدما فض الشراكة مع غريمه برشلونة الثاني بفارق نقطة.

كما رفع سيلتا فيغو رصيده بدوره إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع عشر.