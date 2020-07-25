سيلفا: ألقابي مع سيتي فاقت كل أحلامي

قال دافيد سيلفا الذي يستعد لخوض آخر مباراة له بالدوري الانجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي يوم الأحد أن الألقاب التي حققها مع مانشستر سيتي فاقت أحلامه.

وحقق الإسباني 11 لقباً خلال عشرة مواسم مع سيتي منها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من فالنسيا في 2010.

وسيرحل صاحب الـ 34 عاماً الذي سجل 60 هدفاً في 308 مباريات بالدوري عن ملعب الاتحاد عندما ينتهي عقده نهاية الموسم.

وقال سيلفا: "عندما استرجع الماضي لم أتخيل أبدا في أقصى أحلامي جموحاً تحقيق كل ذلك، عندما تكون شاباً لا تحلم بكل هذه الأشياء".

وأضاف: "تحلم بأن تكون لاعب كرة ثم لاعب كرة محترف ثم اللعب بالدرجة الأولى ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن".

ونال سيلفا جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط رغم أنه من أكثر لاعبي سيتي ثباتاً في المستوى، لكنه لا ينشغل كثيراً بالجوائز الفردية.

وتابع: "أريد أن يذكرني الناس بأني شخص لطيف واستمتع باللعب وأن يستمتع الجمهور بأدائي وهذا بسيط".