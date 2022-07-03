سيلفا يطلب من برشلونة التحرك لضمه

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي منح موافقته على الانتقال إلى صفوف برشلونة.

وطلب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً من البارسا التحرك لضمه وفقاً للجريدة المقربة من النادي الكتالوني.

ورغم تمسك سيتي بخدمات النجم البرتغالي، إلا أن رغبته بالرحيل صوب ملعب كامب ناو قد تجبر المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا على التخلي عنه.

وارتبط سيلفا بانتقال محتمل إلى برشلونة في السابق، لكن البرتغالي بقي في صفوف السيتيزنز وأثبت نفسه مؤخراً أكثر من أي وقت مضى ليصبح أحد أهم لاعبيه.

ويرتبط نجم موناكو السابق بعقدٍ مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2025 وتبلغ قيمته حالياً 80 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.