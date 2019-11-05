سيميدو: برشلونة مطالب بتحسين الأداء للفوز بدوري الأبطال

قال نيلسون سيميدو ظهير برشلونة أنه ينبغي على فريقه تحسين أدائه إذا ما أرد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الخسارة المخيبة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني السبت الماضي.

وتوج البارسا بلقب أوروبا آخر مرة عام 2015، ومنذ ذلك الحين خرج الفريق من ربع النهائي ثلاث مرات متتالية قبل خسارته في نصف النهائي الموسم الماضي أمام ليفربول الذي توج باللقب فيما بعد.

وتعرض برشلونة لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية عقب الخسارة المفاجئة أمام ليفانتي 1-3 رغم احتفاظه بصدارة الليغا.

ويستضيف برشلونة غريمه سلافيا براغ اليوم ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة التي يتصدرها بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند ولكل منهما أربع نقاط.

وقال سيميدو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "يجب أن يتطور الأداء ويتحسن كثيراً، لكن لا يمكن نسيان أننا تعادلنا في مباراة وانتصارنا مرتين وحققنا الفوز في سبع مباريات متتالية إجمالاً. لكن بالطبع ينبغي أن يتحسن الأداء.

"يجب علينا الاستفادة من مواجهة سلافيا براغ لتصحيح الأخطاء والرد على الخسارة أمام ليفانتي. مباراة الغد (اليوم) مهمة. في حالة الفوز سنخطو للأمام في دوري الأبطال وأعتقد أننا سنرى رد فعل اللاعبين على الهزيمة الأخيرة".

بدوره، اعترف إيرنيستو بالبيردي مدرب برشلونة بأن فريقه تعرض للمزيد من الانتقادات عقب الخسارة في فالنسيا.

وقال المدير الفني: "من الواضح أنه عند الخسارة تتعرض للمزيد من الضغوط. ندرك ما تعنيه الخسارة بالنسبة لهذا النادي.

"تصنع الهزيمة الكثير من الضجيج وإثارة الجدل دائماً، أعتقد أن هذا جيد بالنسبة لنا لأنه يفرض علينا الرد.

"نشعر دائماً بالتزامنا بتقديم أداء جيد لأن الضجيج يحدث أيضاً عند الانتصار دون أن نقدم أداءً جيداً، عادة ما تكون ردة فعلنا جيدة وهذا ما أتوقعه أمام سلافيا براغ".