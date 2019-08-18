سيميدو لا يمانع الرحيل عن برشلونة

فتح الظهير نيلسون سيميدو الباب للرحيل عن برشلونة هذا الصيف بحال رغب بطل الدوري الإسباني في التخلي عنه.

وأشارت تقارير لإمكانية رحيل الدولي البرتغالي إلى باريس سان جيرمان ضمن صفقة ضم نيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سيميدو لا يرغب في الرحيل هذا الصيف عن البارسا خاصة بعد أن اعتبره المدرب إيرنيستو فالفيردي الخيار الأول مع وضع سيرجي روبرتو في الوسط.

وأوضحت الصحيفة أن المحيطين باللاعب يتفهمون جيداً إمكانية إدارجه في صفقة نيمار، وهو أمر لا يمانعونه.

ويتمنى صاحب الـ 25 عاماً ألا يرحل عن برشلونة، إذ يرى أن البلاوغرانا أفضل من الباريسي وأن الدوري الإسباني أقوى من نظيره الفرنسي، لكن لو طلبت منه الإدارة المغادرة سيفعل.

يذكر أن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أكد رغبته باستمرار نيمار وعدم رحيله.