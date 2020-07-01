سيميدو مقابل كانسيلو

تشير تقارير إلى أن برشلونة يريد ضم جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الأيمن مقابل نيلسون سيميدو الظهير الأيسر.

كما يسعى البارسا لإتاحة الفرصة أمام إيفان راكيتيتش للعودة إلى إشبيلية، رغم رغبة توتنهام في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي.

وكان برشلونة قد سبق وحدد مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه، لكنه وافق على تخفيض المبلغ تماشياً مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الأندية في الوقت الحالي جراء توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

ولم يجدد سيميدو عقده المنتهي في يونيو 2022 مع برشلونة حتى الآن، كونه يرغب في الرحيل، وهو ما رحب به مسؤولو النادي.

وانضم صاحب الـ 26 عاماً إلى برشلونة صيف عام 2017 قادماً من بنفيكا، وشارك في 53 مباراة أساسياً في الدوري الإسباني، فيما جرى الزج به في 18 مواجهة كبديل.

وشارك سيميدو مع منتخب البرتغال في 13 مباراة دولية، كان آخرها أمام أوكرانيا ضمن تصفيات يورو 2020، منتصف أكتوبر الماضي، وانتهت بخسارة زملاء كريستيانو رونالدو بهدف لاثنين.