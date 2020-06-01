سيميدو يبلغ برشلونة برغبته في الرحيل

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيلسون سيميدو ظهير برشلونة أبلغ النادي برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي البرتغالي يرغب في الانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن هنالك عقبة أمام إتمام الصفقة، وهى أن برشلونة يريد 40 مليون يورو مقابل لاعبه، فيما يرغب سيتي بالتضحية بجواو كانسيلو في صفقة تبادلية وعدم دفع مبلغ مالي، وهو الأمر الذي يرفضه البارسا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة غير مهتم بضم كانسيلو، ولا يرغب في الحصول على خدماته في الوقت الحالي، لكن الأيام القادمة ستشهد المفاوضات النهائية بخصوص صفقة انتقال سيميدو إلى سيتي.