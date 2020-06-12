سيميدو يعود لتدريبات برشلونة

عاد نيلسون سيميدو مدافع برشلونة، إلى تدريبات فريقه بشكل طبيعي، بعد ظهور عينة سلبية في نتيجة الفحوصات التي أجراها أخيراً، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

واخترق البرتغالي الحظر الطبي المفروض على لاعبي الدوري الإسباني في وقت سابق، من أجل حضور حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه رفقة عدد آخر من الأشخاص والمقربين.

وقررت إدارة النادي الكتالوني إخضاع اللاعب لفحص طبي جديد، مع توقيع غرامة مالية عليه، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجمعة، ليعود بعدها إلى التدريبات.

على جانب متصل، قرر كيكي سيتيين مدرب برشلونة وضع سيميدو في القائمة المسافرة إلى مايوركا، لخوض المباراة الأولى بعد استئناف الليغا خارج الديار.