سيميدو يقترب من تجديد عقده

يقترب الظهير نيلسون سيميدو من تجديد عقده مع برشلونة على الرغم من الشائعات التي توقعت أنه سيكون خارج النادي هذا الصيف.

وكان الدولي البرتغالي مرشحاً للانتقال إلى إنتر خلال السوق الصيفي كجزء من صفقة تبادلية ينتقل على إثرها لاوتارو مارتينيز إلى البارسا. لكن مع تعاقد إنتر مع أشرف حكيمي من ريال مدريد، لم يعد النيراتزوري بحاجة إلى ظهير أيمن، في الوقت ذاته سارت الأمور في اتجاه إيجابي بين برشلونة وسيميدو.

وقد بدأ برشلونة في التواصل مع وكيل أعمال سيميدو جورجي مينديش من أجل تجديد عقد سيميدو لغاية عام 2025.

في الوقت ذاته، لم يكن إنتر وحده المهتم بخدمات سيميدو، بل ظهر اسم مانشستر سيتي على الرغم من امتلاكه جواو كانسيلو وكايل ووكر، وكذلك يوفنتوس في الوقت الذي تعاقد فيه برشلونة مع ميراليم بيانيتش.