سيميوني: أتلتيكو حضر خطة مميزة لنهائي السوبر الإسباني

شدد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أنه جهز خطة مميزة لتحقيق اللقب أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: "أعددت سيناريو رائع لمواجهة النهائي، فريقنا شاب ومتطور، ونملك روح تحقيق البطولة.

"أؤمن بلاعبي الفريق دائماً، وأسعى لتقوية النادي الذي يقوم بعمل كبير منذ سنوات".

ونوه أن الحارس يان أوبلاك والمهاجم آنخيل كوريا جاهزان لخوض النهائي، بينما ينتظر متابعة خوسيه ماريا خيمينيز في مران اليوم لتحديد وضعه.

وامتدح سيميوني، ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وطموحه في الفوز قائلاً: "يخوضون البطولة بدون (إيدين) هازارد و(غاريث) بايل و(كريم) بنزيمة ولديهم نفس الطموح".