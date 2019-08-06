سيميوني: أسلوب غوارديولا مع سيتي يدوم 10 أعوام

وجه دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، انتقاداً لاذعاً لريال مدريد منافسه العريق في العاصمة الإسبانية، وقال أنه لا يملك شخصية محددة، ولا أسلوباً واضحاً في اللعب، وإنما يتغير حاله بتغير نجومه.

وأضاف سيميوني في حوار حصري لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن ريال ليس له مدرسة راسخة ومحددة في أسلوب اللعب، على عكس أندية أخرى، مثل برشلونة وأياكس ويوفنتوس.

وتحدث سيميوني عن مفهومه لكرة القدم، وفلسفة لعب أتلتيكو مدريد، فقال: "نحن، المدربين، عندما نتولى تدريب أي نادٍ يلزمنا في المقام الأول، أن نتفهم جيداً تاريخ هذا النادي، وإذا لم أضع ذلك في اعتباري وبؤرة شعوري، فلن أحقق شيئاً، فالمدرب عليه أن يسأل نفسه: ما هو تاريخ النادي، وأن يضبط إيقاع لعبه على شخصية وتاريخ هذا النادي.

وأشاد سيميوني بمدارس كروية أخرى لها شخصيتها وأسلوبها الذي لا يتغير على مر السنين، وقال: "أياكس أمستردام لديه مدرسة معروفة، وهي الكرة الشاملة، وبرشلونة لديه بدوره مدرسة وشخصية واضحة مشهورة بالتمرير القصير وفلسفة الاستحواذ، ويوفنتوس أيضاً مدرسة مستقرة، أما ريال مدريد فليس لديه مدرسة خاصة في اللعب، وإنما يتغير أسلوبه بتغير المواهب التي يضمها الفريق.

وحرص سيميوني في حواره على الإشادة بمدرسة مانشستر سيتي الكروية، والتي نجح بيب غوارديولا المدير الفني في تطويرها وترسيخها بوضع بصمته عليها خلال الموسمين الأخيرين، بحيث أصبح طابعها وإيقاعها معروفين للكافة، ومبشرين بمستقبل كبير.

وقال: "يمكنني القول أنه خلال عشر سنوات قادمة سيلعب سيتي بنفس أسلوبه الحالي المتميز، وهذا الذي يصنع شخصيته المتفردة، ويكشف عن مدرسة حقيقية في كرة القدم، لكن بشرط أن يكون خليفة غوارديولا حريصاً على ألا يغير الأسس التي وضعها المدرب للفريق.

ولأن سيميوني كان حاداً في انتقاده لأسلوب لعب ريال مدريد، فإن كلامه لم يعجب الصحفي توماس رونسيرو كاتب المقال في صحيفة "آس"، ونشر على تويتر تغريدة قال فيها موجهاً حديثه لسيميوني: "سأشرح لك ما هي مدرسة ريال مدريد، مدرستنا تفترض الفوز بدوري الأبطال عاماً وراء الآخر لكي نحتفظ بأكبر مخزون من الكؤوس في دولاب إنجازاتنا، مدرستنا تستهدف أيضاً الفوز عليكم (يقصد فريق أتلتيكو مدريد)، في كل مرة نواجهكم، فيها في النهائي، في إشارة إلى نسختي 2014 و2016 اللتين فاز فيهما ريال على أتلتي 4-1 في الأولى، بعد وقت إضافي من شوطين، و5-4 بركلات الترجيح في المرة الثانية.

يذكر أن مواجهة ريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني ستقام على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتي في نهاية سبتمبر المقبل، وكان الروخيبلانكوس فاز على ريال 7-3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مؤخراً في إطار استعدادات كل منهما للموسم الجديد.