سيميوني: حماس الجماهير وراء فوز أتلتيكو على ليفربول

امتدح دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد جماهير الفريق مشيراً إلى دورها البارز في أحد أهم الانتصارات خلال الفترة الأخيرة وهو الفوز على ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وأبدى الأرجنتيني إعجابه الشديد بالتشجيع الحماسي من الجماهير في المباراة التي فاز فيها الروخيبلانكوس على الريدز 1-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وقال: "لم أر من قبل تشجيعاً بهذا الحماس على مدار ثمانية أعوام هنا في مدريد".

وشدد سيميوني: "هذا التشجيع لعب دوراً مهماً في الفوز على ليفربول، لكن مباراة الإياب على ملعب ليفربول ستكون في غاية الصعوبة.

"أتلتيكو يلعب بشكل جماعي، وإذا لم يشارك المهاجمون في الجانب الدفاعي، لن يستطيع الفريق تقديم هذا الأداء المميز الذي يستطيع تقديمه".

وأوضح: "قدمنا أداءً جيداً أمام فريق قوي وعنيد وكان فوزنا مستحقاً".

يذكر أن الطرفين سيخوضان لقاء الإياب على ملعب آنفيلد في 11 من الشهر القادم.